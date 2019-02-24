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Спенс хочет возглавить боксерский рейтинг P4P в 2019 году

Спенс хочет возглавить боксерский рейтинг P4P в 2019 году
19:26 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Эррол Спенс уверен, что в 2019 году он станет самым лучшим боксером мира.

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс уверен, что к концу 2019 года ему удастся возглавить рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории.

"Если говорить о шансах в бою с Майки Гарсией, то думаю, что я просто лучше, чем он. Он отличный боксёр с великолепными навыками, но, полагаю, я просто лучше.

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Хочу стать лучшим. Думаю, что получить признание сильнейшего боксёра мира, особенно когда выступаешь в такой сложной весовой категории, как наша, вполне реально. Думаю, что к концу года я стану первым номером рейтинга P4P", — приводит слова Эррола Спенса BoxingScene.

Напомним, 16 марта в Арлингтоне (штат Техас, США) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча Майки Гарсии и Эррола Спенса.

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