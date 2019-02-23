Скачать
Суббота, 23.02.2019
Великолепный хет-трик Месси - в обзоре матча Севилья - Барселона (Видео)
Месси уложил на лопатки Севилью (Видео)
Львов проиграл Черноморцу (Видео)
Львов проиграл Черноморцу (Видео)
Биатлон. Состав мужской сборной Украины на ЧМ-2019
Биатлон. Состав мужской сборной Украины на ЧМ-2019
Химик в шестой раз подряд выиграл Кубок Украины по волейболу
Волейболистки Химика в шестой раз выиграли Кубок Украины

Бризил отложит бой с Уайтом ради поединка с Уайлдером

Бризил отложит бой с Уайтом ради поединка с Уайлдером
17:44 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Доминик Бризил не хочет упустить возможность провести чемпионский бой.

Обязательный претендент на титул WBC в супертяжелом весе Доминик Бризил намерен добиться чемпионского поединка с Деонтеем Уайлдером, если его бой с Тайсоном сорвется.

"Выход Фьюри из реванша является лучшим вариантом для WBC. Я вел переговоры с командой Уайта, это действительно правда. Эл Хэймон проделал огромную работу, чтобы собрать все воедино. Но с появлением новости о возможном срыве реванша Тайсона и Деонтея многое меняется.

Гвоздик отказался от проживания с семьей ради боя с Нгумбу

Я не могу упустить возможность побороться за чемпионский титул. Если мне не удастся получить поединок с Уайлдером, я непременно соглашусь на бой с Диллианом Уайтом за промежуточный пояс.

Если бы все зависело от меня, я предпочел бы сначала встретиться с Деонтеем. Назначьте дату, время и место, я готов драться хоть завтра. Давайте сделаем это", - заявил Бризил.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Диллиан Уайт, Доминик Бризил.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Леоненко: Мои коты знают, что "Челси" - это площадка
02 Гвоздик отказался от проживания с семьей ради боя с Нгумбу
03 Против Шахтера и Динамо в УЕФА открыты дела
04 Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
05 Кличко объяснил назначение тренером Бэнкса после смерти Стюарда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь