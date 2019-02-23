Бризил отложит бой с Уайтом ради поединка с Уайлдером

Новости спорта: Доминик Бризил не хочет упустить возможность провести чемпионский бой.

Обязательный претендент на титул WBC в супертяжелом весе Доминик Бризил намерен добиться чемпионского поединка с Деонтеем Уайлдером, если его бой с Тайсоном сорвется.

"Выход Фьюри из реванша является лучшим вариантом для WBC. Я вел переговоры с командой Уайта, это действительно правда. Эл Хэймон проделал огромную работу, чтобы собрать все воедино. Но с появлением новости о возможном срыве реванша Тайсона и Деонтея многое меняется.

Я не могу упустить возможность побороться за чемпионский титул. Если мне не удастся получить поединок с Уайлдером, я непременно соглашусь на бой с Диллианом Уайтом за промежуточный пояс.

Если бы все зависело от меня, я предпочел бы сначала встретиться с Деонтеем. Назначьте дату, время и место, я готов драться хоть завтра. Давайте сделаем это", - заявил Бризил.