Хирн хочет провести бои чемпионов WBSS Усика и Смита в одном боксерском шоу

Новости спорта: Британец Каллум Смит может провести следующий бой в андеркарте поединка украинца Александра Усика.

Британский промоутер Эдди Хирн зажегся проведением большого шоу в США с Александром Усиком и Каллумом Смитом в отдельных боях на карте.

Усик и Смит стали победителями в своих категориям Всемирной боксерской суперсерии. В настоящее время Смит является чемпионом WBA в суперсреднем весе, в то время как Усик держит у себя титулы WBA, WBO, WBC, IBF в тяжелом весе.

Их возвращение на ринг Хирн планирует в мае в Чикаго.

"Мне нужен двойной заголовок шоу с Усиком и Смитом - два победителя WBSS и два чемпиона журнала Ring на одной карте", - сказал Хирн Sky Sports.