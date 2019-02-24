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Сергей Ковалев вернется на ринг в июне

Сергей Ковалев вернется на ринг в июне
21:14 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта: Кроме того, стало известного, что объединительный бой с чемпионом IBF в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым пока невозможен.

Кэти Дува, промоутер чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева сообщила ESPN, что российский боксер планирует провести защиту своего титула в июне этого года, и кубинец Салливан Баррера, недавно бросивший ему вызов, рассматривается в качестве потенциального соперника.

«Мы ждем дату для трансляции боя на телеканале ESPN в июне», — сказала Дува и добавила, что объединительный бой с чемпионом IBF в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым пока невозможен.

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«Это невозможно в июне — Бетербиев дерется в мае, а затем сразу начнется рамадан. Так что это невозможно», — отметила Дува.

«Это забавно. Когда контракт истек, мы предложили продолжить работу с ним, но он не захотел, — сказала Дува о Салливане Баррере. — Мы пожелали ему всего наилучшего. Я очень симпатизирую Салливану, но его менеджмент не всегда дает ему хорошие советы. Сейчас они бросили нам вызов, посмотрим. Не буду говорить «никогда» — все зависит от того, что будет наилучшим для Сергея. Скоро подойдет время обязательной защиты, нам надо иметь это в виду. Возможно это будет лучшее время для нее».

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Бокс, WBO, Новости бокса, Сергей Ковалев.
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