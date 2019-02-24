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Сауль Альварес может провести бой с Сергеем Ковалевым

Сауль Альварес может провести бой с Сергеем Ковалевым
23:55 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Сауль Альварес не исключает своего перехода в полутяжелый вес.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Сауль Альварес подчеркнул, что не исключает возможности боя с российским боксёром Сергеем Ковалёвым в полутяжёлом весе.

"Не исключаю возможности проведения поединка в полутяжёлом весе. Сейчас мы сосредоточены на других вещах, но такая возможность действительно есть. Такой бой стал бы для меня большим испытанием, но мне нравятся такие вещи. Знаю Сергея Ковалёва с 20 лет. Мы можем провести поединок. Мы оба любим подобные вызовы, так что возможность такого боя вполне существует", — приводит слова Сауля Альвареса BoxingScene.

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Следующий бой Альварес проведёт 4 мая 2019 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Соперником Альвареса будет обладатель титула по версии IBF Дэниел Джейкобс.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Ковалев.
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