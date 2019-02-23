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11 лет назад Владимир Кличко впервые объединил пояса (Видео)

11 лет назад Владимир Кличко впервые объединил пояса (Видео)
17:34 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта: 23 февраля 2008 года Владимир Кличко вышел в ринг против Султана Ибрагимова.

 Это был 53-й поединок в карьере Владимира и 4-я защита титулов чемпиона мира по версиям IBF и IBO. Ровно 11 лет назад, 23.02.2008, в Нью-Йорке, на легендарной арене «Медисон-Сквер-Гарден» Владимир Кличко, победив единогласным решением судей Султана Ибрагимова, объединил титулы в супертяжелом весе, прибавив к поясам IBF и IBO звание чемпиона мира по версии WBO, которым ранее владел россиянин. Это было первое объединение титулов в дивизионе с 1999 года.

На протяжении всего поединка Владимир владел преимуществом, а в последних раундах был близок к тому, чтобы нокаутировать оппонента, но Ибрагимов выстоял. В 9-м раунде Владимир провел две двойки в голову подряд, и Ибрагимова от падения спасли только канаты. По окончании 12 раундов все судьи отдали победу Владимиру со счетом 119:110, 117:111 и 118:110.

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«Султан очень трудный противник и его работа от защиты не дала возможности завершить этот бой убедительно. Мне казалось, что я смогу его нокаутировать, но на самом деле это оказалось очень непросто. Знаю, что многим этот бой не понравился, но мне нужно было объединить пояса, чтобы в будущем нокаутировать других» - отметил Владимир.

«У меня были проблемы с левой рукой за три недели до боя, - сказал Султан. – По ходу боя мне также казалось, что я должен боксировать лучше. Однако Владимир был быстрее, чем я предполагал».

Стоит добавить, что этот бой стал последним в карьере непобедимого, до этого, чемпиона WBO Султана Ибрагимова (22-0-1, 18 КО). Он настолько был сломлен психологически после первого поражения, что так и не нашел в себе силы вернуться в ринг.

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Владимир Кличко, Бокс, Видео, Новости бокса, Султан Ибрагимов.
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