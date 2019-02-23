Джошуа высказался о Ломаченко

Новости спорта: Британец Энтони Джошуа похвалил украинского чемпиона Василия Ломаченко.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, IBO и WBO Энтони Джошуа заявил, что украинский боксер-средневес Василий Ломаченко боксирует лучше, чем он.

"Рейтинги? Мне о них неизвестно, я просто чемпион мира в супертяжелом весе. Я много тренируюсь, работаю и выхожу в ринг.

На самом деле, я не самый талантливый боксер в мире. Вы знаете, людям нравится Ломаченко. Он значительно лучше меня. Я просто сильный и постоянно в форме. Мне удается драться с лучшими боксерами. К тому же, я провел два объединительных боя. Но он одареннее", - цитирует Джошуа журналист Майкл Бенсон в Twitter.