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Крис Юбанк-младший победил Джеймса Дигейла

Крис Юбанк-младший победил Джеймса Дигейла
07:56 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта: Джеймс Дигейл решением судей проиграл Крису Юбанку-младшему.

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Джеймс Дигейл в завершившемся в Лондоне поединке проиграл единогласным решением судей Крису Юбанку-младшему.

Бой проходил в вязкой борьбе с большим количеством клинчей, инициатором которых был Дигейл, старавшийся после каждой атаки прилипнуть к сопернику. Во втором и десятом раунде Дигейлу были отсчитаны нокдауны, а в одиннадцатом рефери снял с Юбанка одно очко, за то что он поднял противника и бросил его на настил ринга.

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Итоговый счет судейских записок составил 114-112, 115-112 и 117-109 в пользу Криса Юбанка-младшего. Эта победа принесла ему пояс IBO во втором среднем весе.

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Бокс, Новости бокса, Джеймс Дигейл, Джеймс Дигейл - Крис Юбанк-младший, Крис Юбанк-младший.
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