Джошуа рассказал, как договаривался с Кличко о распределении гонорара

Новости спорта: Энтони Джошуа предложил Владимиру Кличко поделить гонорар пополам.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа рассказал, как договаривался с Владимиром Кличко о гонораре перед их боем в 2017 году.

"Когда у меня был пояс, я провел несколько защит, мы договорились о поединке с Владимиром Кличко. Тогда я сказал: "Владимир, я уважаю тебя и то, что ты ставишь на кон, поэтому давай разделим гонорар поровну".

Владимир оценил ситуацию и согласился на эти условия. Мы устроили бой, после чего у меня был поединок с другим чемпионом – Джозефом Паркером.

Там уже призовые делились в других соотношениях, но поскольку у меня было больше поясов, у меня было и больше возможностей для ведения переговоров. Мы договорились, и это всех устроило", - цитирует Джошуа klitschko-brothers.com.

Ранее Энтони Джошуа заявил, что Ломаченко талантливее, чем он.