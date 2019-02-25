Скачать
Понедельник, 25.02.2019
Манчестер Сити - обладатель Кубка английской лиги
Манчестер Сити - обладатель Кубка английской лиги
Дубль Мбаппе - в обзоре матча ПСЖ - Ним (Видео)
Дубль Мбаппе - в обзоре матча ПСЖ - Ним (Видео)
ЧЕ-2019 по биатлону. Результаты женской гонки преследования 24.02.2019
ЧЕ-2019 по биатлону. Результаты женской гонки преследования 24.02.2019
Петр Ян - Джон Додсон. Видео зрелищного боя
Петр Ян - Джон Додсон. Видео зрелищного боя

Рецепт успеха Владимира Кличко: Не люблю бесполезных разговоров

Рецепт успеха Владимира Кличко: Не люблю бесполезных разговоров
07:27 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Фейсбук

Новости спорта: Бывший украинский чемпион мира поделился своими принципами достижения успеха.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поделился своими принципами достижения успеха:

«Я сторонник понятных слов и эффективных решений. Не люблю бесполезных разговоров, а также продуктов, идею которых надо сложно объяснять.

Все гениальное – просто. Кроме этого, я не привык слишком концентрироваться на себе. Хочу не терять время, а концентрироваться на вещах важных и значимых, вместо того, чтобы уделять внимание мелочам.

К примеру, я тщательно структурирую свою профессиональную жизнь, согласно четко поставленным целям: чего хочу достичь в краткосрочной, средней и длительной перспективе? Четко, желательно с местом и датой. Раньше у меня всегда была цель выиграть следующий бой. Потом пришли другие темы. Например, конкретизировать методика моего курса в Университете Санкт-Галена, чтобы найти ответы на открытые с прошлого года вопроса, дабы они больше не появлялись.

11 лет назад Владимир Кличко впервые объединил пояса (Видео)

Когда цель будет достигнута, можно браться за выполнение следующей. Шаг за шагом, сконцентрировано и структурировано. Таким образом мы с командой можем вложить всю нашу энергию в одну цель и эффективно ее достичь. Когда я вижу, как на многих предприятиях сформулированы цели, у меня голова идет кругом: многочисленные задания на ближайшие 12 месяцев зачастую сформулированы так сложно и широко, что их вряд ли кто-то поймет. И, соответственно, они не будут достигнуты».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Кличко, Бокс, Супертяжелый вес, Украинский боксер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хет-трик Шведа помог Карпатам разгромить Ворсклу в Полтаве
02 Манчестер Сити - обладатель Кубка английской лиги
03 Украина узнала соперников на ЧМ-2019
04 Кепа довел Сарри до истерики в финале Кубка английской лиги (Видео)
05 Холифилд назвал лучшего боксера супертяжелого веса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь