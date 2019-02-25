Рецепт успеха Владимира Кличко: Не люблю бесполезных разговоров

Новости спорта: Бывший украинский чемпион мира поделился своими принципами достижения успеха.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поделился своими принципами достижения успеха:

«Я сторонник понятных слов и эффективных решений. Не люблю бесполезных разговоров, а также продуктов, идею которых надо сложно объяснять.

Все гениальное – просто. Кроме этого, я не привык слишком концентрироваться на себе. Хочу не терять время, а концентрироваться на вещах важных и значимых, вместо того, чтобы уделять внимание мелочам.

К примеру, я тщательно структурирую свою профессиональную жизнь, согласно четко поставленным целям: чего хочу достичь в краткосрочной, средней и длительной перспективе? Четко, желательно с местом и датой. Раньше у меня всегда была цель выиграть следующий бой. Потом пришли другие темы. Например, конкретизировать методика моего курса в Университете Санкт-Галена, чтобы найти ответы на открытые с прошлого года вопроса, дабы они больше не появлялись.

Когда цель будет достигнута, можно браться за выполнение следующей. Шаг за шагом, сконцентрировано и структурировано. Таким образом мы с командой можем вложить всю нашу энергию в одну цель и эффективно ее достичь. Когда я вижу, как на многих предприятиях сформулированы цели, у меня голова идет кругом: многочисленные задания на ближайшие 12 месяцев зачастую сформулированы так сложно и широко, что их вряд ли кто-то поймет. И, соответственно, они не будут достигнуты».