"Джошуа уже не тот": Миллер - о предстоящем бое против британца

Новости спорта: Американец считает, что лучшим боем Энтони стал поединок против Владимира Кличко.

Американский бокcер Джаррелл Миллер заявил, что обладатель титулов IBF, IBO, WBO и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа сильно изменился за последнее время в профессиональном плане.

"Я полностью заслужил поединок против Джошуа. Я в разы круче того самого Диллиана Уайта. О чем мы говорим? Диллиану предложили бой с Джошуа, но он отказался.

Вспомните бой Джошуа с Паркером. Это уже не тот Джошуа. Он уже не настолько аграссивен, как раньше. Его лучший бой – против Кличко, который был уже совсем немолод, два года до этого не выходил в ринг, проиграл последний бой Тайсону Фьюри", - цитирует Миллера BoxingScene.

Напомним, поединок между Джошуа и Миллером пройдет 1 июня в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Джаррелл заработает рекордный гонорарза бой с британцем.