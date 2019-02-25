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"Джошуа уже не тот": Миллер - о предстоящем бое против британца

"Джошуа уже не тот": Миллер - о предстоящем бое против британца
16:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Американец считает, что лучшим боем Энтони стал поединок против Владимира Кличко.

Американский бокcер Джаррелл Миллер заявил, что обладатель титулов IBF, IBO, WBO и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа сильно изменился за последнее время в профессиональном плане.

"Я полностью заслужил поединок против Джошуа. Я в разы круче того самого Диллиана Уайта. О чем мы говорим? Диллиану предложили бой с Джошуа, но он отказался.

Вспомните бой Джошуа с Паркером. Это уже не тот Джошуа. Он уже не настолько аграссивен, как раньше. Его лучший бой – против Кличко, который был уже совсем немолод, два года до этого не выходил в ринг, проиграл последний бой Тайсону Фьюри", - цитирует Миллера BoxingScene.

Фьюри о Джошуа и Миллере: Два низкопробных бомжа будут драться

Напомним, поединок между Джошуа и Миллером пройдет 1 июня в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Джаррелл заработает рекордный гонорарза бой с британцем.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Джаррелл Миллер.
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