Потенциальный соперник Ломаченко вновь задержан полицией

Новости спорта: Джервонта Дэвис кричал и толкал полицейских, прибывших на вызов.

Обладатель титула WBA во втором полулегком вече Джервонта Дэвис ввязался в конфликт с полицейскими, сообщает TMZ Sports.

Как сообщается, конфликт случился в торговом центре Вирджинии 17 февраля. Согласно рассказу свидетеля, Дэвис кричал на человека, из-за чего на место вызвали полицейских. По словам очевидца, Дэвис вел себя грубо с правоохранителями. Одного из полицейских он толкнул, сопровождая это матами, а его друзья пытались сдержать боксера.

В отделении полиции сказали, что Дэвиса не арестовали, но ведут расследование.

К моменту этого инцидента на Дэвиса уже было открыто дело за драку на улице в Вашингтоне.

Ранее тренер Дэвиса допустил бой с Ломаченко в конце года, однако промоутер украинца Боб Арум заявил, что о таком поединке можно забыть.