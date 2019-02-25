Джошуа: Изобью Миллера до полусмерти

Новости спорта: Британец заявил, что легко разделается с Миллером.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал стычку с Джарреллом Миллером во время их первой дуэли взглядов.

"Я не буду много говорить, но думаю, что этот жест был проявлением слабости с его стороны. Давайте забудем то, что произошло. Если ты ведешь себя вызывающе и во всеуслышание рассуждаешь о том, что со мной сделаешь, то я уже заранее буду знать, чего ожидать в бою. Как бы то ни было, это дает мне преимущество.

Да, разумеется, я легко разделаюсь с Миллером. Просто теперь я избью его до полусмерти. Он разозлил меня и делает себе делает только хуже", - приводит слова британца Boxing Scene.

Напомним, поединок между боксерами пройдет 1 июня в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что американец заработает рекордный гонорарза бой с Джошуа.