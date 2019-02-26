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Холифилд назвал лучшего супертяжа современности

Холифилд назвал лучшего супертяжа современности
10:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Экс-чемпион мира выбрал лучшего между Тайсоном Фьюри, Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа.

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд назвал лучшего боксера современности в супертяжелом весовом дивизионе.

"Если выбирать между Уайлдером, Фьюри и Джошуа, то лично для меня лучший — Деонтей Уайлдер. Касательно его поединка с Фьюри, я думаю, если ты таким образом посылаешь кого-нибудь в нокдаун, то обычно не дожидаются, пока боец начнет вставать, а останавливают бой.

По умениям я бы назвал Энтони Джошуа, но он не хочет драться. Пока он не проведет бой с Миллером, нельзя понять его уровень сейчас. Знаете, Деонтей может быть лучшим, потому что он силен и очень быстрый. Считаю, что он становится лучше и лучше с каждым боем", - цитирует Холифилда TMZ.

Джошуа: Изобью Миллера до полусмерти

Ранее сообщалось, что Уайлдер должен провести реванш с Тайсоном Фьюри, хотя официального подтверджения еще не было.

Джошуа свой следующий поединок проведет против американца Джаррелла Миллера, который заработает рекордный гонорарза бой с британским чемпионом.

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Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Эвандер Холифилд.
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