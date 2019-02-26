Беллью раскритиковал Уайлдера и похвалил Джошуа

Новости спорта: Бывший соперник Усика сделал несколько громких заявлений о супертяжелом весе.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью назвал лучшего и худшего боксера в супертяжелом весе современности.

"Кто лучший в супертяжах? Думаю, что Энтони Джошуа. Он намного сильнее всех остальных, как физически, так и атлетически. У него хорошая скорость и техника, он идеальный образец для подражания. Посмотрите, откуда он пришел и где находится сейчас.

Теперь поговорим о Деонтее Уайлдерем. Он наименее техничен и одаренный среди лидеров дивизиона. Он худший чемпион в супертяжелом весе за все время. В техническом плане - точно. Этот человек не может выбрасывать правильно комбинации, когда он наносит удар правой рукой, то его видно еще в начале движения", - приводит слова Беллью GiveMeSport.

Ранее сообщалось, что Уайлдер должен провести реванш с Тайсоном Фьюри, хотя официального подтверджения еще не было.

Джошуа свой следующий поединок проведет против американца Джаррелла Миллера, который заработает рекордный гонорарза бой с британским чемпионом.