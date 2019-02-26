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Кролла назвал сильную сторону Ломаченко

Кролла назвал сильную сторону Ломаченко
15:35 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Энтони Кролла рассказал, на что сконцентрированы его тренировки к бою с Василием Ломаченко.

Энтони Кролла стал обязательным претендентом на пояс WBA в легком весе, который принадлежит украинцу Василию Ломаченко, а значит его и оспорит в ближайшем поединке 12 апреля. Вместе с ним на кону будет стоять и второй пояс Ломаченко - WBO.

Кролла рассказал, в чем состоит сложность подготовки к поединку против Ломаченко.

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"Не могу дождаться боя. Ради подобных боев я работал всю карьеру. Многие считают меня аутсайдером, но я сконцентрирован на успехе.

Сейчас в зале я занимаюсь тем, чтобы фанаты увидели в ринге мою лучшую версию. Очень сложно готовиться к бою с Ломаченко, он необычный боксер. Он настолько хорош, что даже если ошибается, его за это не наказывают. Этому нельзя научиться, и в этом и состоит его уникальность", - цитирует Кроллу BoxingScene.

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