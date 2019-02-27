Ортис вызвал Уайлдера на бой-реванш

Новости спорта: Кубинец Луис Ортис выразил желание встретиться в ринге с чемпионом WBC.

Кубинский боксер Луис Ортис заявил, что обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер должен провести с ним поединок.

"Я считаю себя единственным парнем, который действительно хочет драться с Деонтеем. Вы можете подумать, что я тронулся умом, но это не так. Мне кажется, что я смогу навязать ему серьезную конкуренцию.

Если упустить из внимания возможный бой с Фьюри, то именно мой поединок с Деонтеем является самым желанным для зрителей. Если он настоящий мужчина, то примет мой вызов и мы проведем реванш", - цитирует Ортиса BoxingTalk.