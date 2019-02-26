Миллер заподозрил Джошуа в употреблении запрещенных веществ

Новости спорта: Американец Джаррелл Миллер уверен, что Энтони Джошуа не смог бы набрать вес без специальных препаратов.

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (23-0-1, 20 КО) считает, что обладатель титулов WBA, WBC, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) употребляет запрещенные препараты, чтобы поддерживать себя в форме:

"Вы видели Джошуа? Нереально набрать 9 килограмм за такой короткий промежуток времени, а он это сделал. Он очень быстро набрал нужный вес для для дебюта в профессионалах. Такое можно сделать разве что благодаря стероидам. Но мне все равно, даже если он что-то принимает. Я полностью изучил его.

Он серьезно набрал вес, когда стал чемпионом, но при этом потерял в силе и выносливости. Думаете, Владимир Кличко просто так настаивал на тестах в преддверии боя с Джошуа? У Владимира докторская степень по спортивной медицине, он знал, что происходит на самом деле. Поэтому и настаивал на тестах каждую неделю", - цитирует Миллера Boxing Scene.