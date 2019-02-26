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Третий бой Головкин - Альварес может состояться осенью

Третий бой Головкин - Альварес может состояться осенью
17:52 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин близок к подписанию контракта со стриминговой платформой DAZN.

Отмечается, что Головкин проведёт на DAZN от трёх до шести поединков в зависимости от его результатов. Первый бой по сделке должен пройти в конце весны — начале лета, и за него Геннадий получит не менее $ 10 млн. Об этом сообщает The Ring.

В сентябре может состояться третий бой Головкина и нынешнего чемпиона WBC и WBA Сауля Альвареса, если Сауль победит обладателя титула IBF Дэниела Джейкобса, с которым он встретится 4 мая. За третий матч с Альваресом Геннадий получит более $ 30 млн.

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Параллельно Головкин вёл переговоры с компанией PBC, которая транслирует бои на телеканалах FOX и Showtime. PBC, однако предпочёл ей DAZN.

Напомним, по соглашению с DAZN Альварес за 10 боёв заработает $ 350 млн.

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Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, DAZN.
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