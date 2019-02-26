Тайсон Фьюри может сразиться с экс-чемпионом мира Паркером

Новости спорта: Джозеф Паркер может провести свой следующий бой против Тайсона Фьюри.

Бывший чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер следующий поединок может провести с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Об этом рассказал промоутер новозеландца Дэвид Хиггинс.

"Если нам подойдут сроки, то Джозеф следующий поединок проведёт с Тайсоном Фьюри. Кто-то скажет, что этот бой будет не лучшим для Паркера, так как Фьюри очень непростой соперник. Мы также считаем Тайсона опасным противником и видим в нём лучшего боксёра супертяжёлого веса, он лучше, чем Джошуа или Уайлдер. Но бокс — рискованный вид спорта.

Бой Паркер — Фьюри может вызвать интерес как в США, так и в Великобритании. В Новой Зеландии и Австралии к нему будет проявлен огромный интерес, и он станет событием мирового масштаба", — приводит слова Хиггинса BoxingScene.