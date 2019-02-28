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Промоутер: Усик наделает много шума в супертяжах

Промоутер: Усик наделает много шума в супертяжах
11:11 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Леффлер лестно отозвался об украинском чемпионе.

Американский промоутер Том Леффлер прокомментировал переход абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика в супертяжелую весовую категорию.

"Компания K2 Promotions, которая занимается боями Усика, организовывает большинство боев супертяжелого веса еще с начала 2000-х.

Но лично я, помимо Александра Усика, который переходит в супертяжелый вес, не работаю ни с одними действующими супертяжами. Я уверен, что Александр наделает там много шума, точно так же, как он сделал это тяжелом весе.

У нас уже были украинцы, которые смогли покорить хэвивейт - Виталий и Владимир Кличко. Так что не вижу в переходе Усика ничего плохого", - приводит слова Леффлера TheBoxingVoice.

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Напомним, Александр может провести свой первый бой в хэвивейте с Александром Поветкиным.

Недавно со-промоутер украинца Эдди Хирн сообщил, что поединок Усика с Поветкиным запланирован на 18 мая в Чикаго.

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Бокс, К2 Promotions, Том Леффлер, Новости бокса, Александр Усик.
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