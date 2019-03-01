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Усику нравится идея боя с Поветкиным

Усику нравится идея боя с Поветкиным
09:07 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Эдди Хирн рассказал о ходе переговоров команд Александра Усика и Александра Поветкина.

Со-промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) Эдди Хирн заявил, что ведет переговоры о бое против Александра Поветкина (34-2, 24 КО) в супертяжелом весе:

"Мы ведем переговоры. На мой взгляд, это очень тяжелый бой для дебюта в супертяжелом весе, но команде Усика нравится этот поединок. Это сложный бой для Поветкина, потому что в действительности его акции только возросли после боя с Джошуа. Он может провести обычный бой, или он может сразу бросится в поединок, который в случае поражения будет означать завершение карьеры, и он также балансирует между риском и вознаграждением.

Промоутер: Усик наделает много шума в супертяжах

Поветкин не просто заявляет: "дайте мне хорошие деньги, и я согласен", он думает: "если я проиграю, моя карьера закончится, поэтому я хочу столько, чтобы это того стоило".

Усику нравится этот бой, это очень сложный бой для захода в супертяжи. Его команда готова драться с любым соперником, и мне это нравится. Повторюсь, что это не значит, что они готовы делать это за копейки, но ему нравятся вызовы. Я считаю, если он встретится с Поветкиным в своем первом бою в супертяжелом весе, это будет большой заявкой".

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IBF, Александр Поветкин, Бокс, WBC, WBO, WBA, Новости бокса, Александр Усик, Эдди Хирн.
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