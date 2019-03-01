WBC ищет соперника для Уайлдера

Новости спорта: Маурисио Сулейман ассказал о проблемах поиска следующего соперника для Деонтея Уайлдера.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал о поиске соперника для чемпиона организации в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера. Напомним, британец Тайсон Фьюри отказался от незамедлительного реванша с боксером.

"В ближайшее время мы обратимся к Совету Управляющих. Доминик Бризил претендует на его титул, он официальный претендент, но мы уже забронировали для него бой за временный пояс с Диллианом Уайтом.

Мы должны решить эту проблему, но собираемся безоговорочно поддержать Уайлдера и помочь ему выбрать соперника, поскольку он никогда нас не обманывал и выполнял все свои обязательства", - цитирует Сулеймана Boxing Scene.