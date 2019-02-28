ММА: Киев принимает мировой чемпионат WWFC 14

Новости спорта: В Киеве на выходных состоится исторически значимое событие в мире ММА - чемпионат WWFC 14 среди 20 спортсменов.

Уже в эту субботу, 2 марта, в киевском «Дворце спорта» состоится грандиозное событие для всех любителей боев со смешанными боевыми искусствами — WWFC 14. Жители и гости столицы смогу насладиться десятью боями, среди которых будут и титульные поединки. Кроме этого, для истинных болельщиков в бренд-зоне будет выставлена перчатка уже легендарного Конора Макгрегора, ставшего накануне послом титульного партнера WWFC — Parimatch.

В жаркий вечер 2 марта ожидается бой чемпионки мира в минимальном весе чешки Магдалены Сормовой с француженкой Евой Дурте. Последняя ранее в 2018 году проводила бой с украинкой Светланой Гоцык. Магдалена Сормова в статусе аутсайдера сумела забрать чемпионский пояс, а уже 2 марта в Киеве ей предстоит защитить свой титул. Украинка Светлана Гоцык также примет участие в WWFC 14 — ей предстоит сразиться с бразильянкой Эдной Оливейрой.

Среди мужчин наиболее статусным смотрится поединок Теймура Рахимова с Блейном О'Дрисколлом из команды Макгрегора. Украинец Рахимов осенью 2018 года в пятом раунде победил Александра Барабаша и стал чемпионом. Сам поединок проходил в очень напряженной схватке, что было обусловлено словесной перепалкой между бойцами накануне. Стоит отметить, что Блейн представлял более тяжелую весовую категорию, тогда как бой с Рахимовым пройдет в наилегчайшем весе. Зрителей ожидает противостояние не просто двух бойцов, а двух стилей: мощности против скорости.

Ранее сообщалось, WWFC проведет переговоры с украинским борцом Беленюком.