Из жизни ушел знаменитый панамский боксер Педроса

Новости спорта: Умер бывший чемпион мира в полулегком весе Эусебио Педроса.

Печальная новость пришла из Панамы, где в возрасте 62-х лет ушел из жизни знаменитый панамский боксер, бывший чемпион мира в полулегком весе Эусебио Педроса.

Эусебио Педроса завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в апреле 1978-го года, нокаутировав в 13-м раунде испанца Сесилио Ластра. В течение семи лет Педроса успешно защищал этот титул, проведя 19 его защит, пока в июне 1985-го года не утратил его в поединке с ирландцем Барри МакГиганом, которому он уступил единогласным решением судей.

Завершил свою профессиональную боксерскую карьеру Эусебио Педроса в ноябре 1992-го года с рекордом 41-6-1 (25 КО).

Эусебио Педроса запомнился любителям бокса великолепной техникой и защитными рефлексами.