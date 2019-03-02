Бокс. Анонс главных боев 2 марта

Новости спорта: 2 марта любителей бокса ждут два довольно интересных поединка в супертяжелом весе.

В Магдебурге, Германия, в бою за титул чемпиона Европы в супертяжелом весе встретятся немецкий боксер Агит Кабайел (18-0, 13 КО) и украинец Андрей Руденко (32-3, 20 КО), а в Нью-Йорке, США, кубинский супертяж Лииса Ортис (30-1, 26 КО) поведет бой с румыном Кристианом Хаммером (24-5, 14 КО).

Что касается боя Кабайел - Руденко, то явным фаворитом в этом поединке букмекеры считают немца с турецкими корнями. Ничего удивительного в этом нет - Кабайел еще не знал горечи поражений на профессиональном ринге и уже побеждал боксера из топ-двадцатки - британца Дерека Чисору. А вот Руденко все свои поединки с боксерами первой двадцатки проиграл - Андрей уступил единогласным решением судей австралийцу Лукасу Брауну, британцу Хьюи Фьюри и россиянину Александру Поветкину. К тому же, Кабайел - довольно активный боксер, он много работает в ринге, выбрасывая большое количество ударов. Добавьте к этому тот факт, что бой будет проходить в Германии, и вам будет понятно, что шансов выиграть этот бой по очкам у украинца практически нет. Для победы Андрею необходимо нокаутировать своего оппонента. Сможет ли он это сделать? Вопрос непростой - Руденко далеко не является панчером уровня Деонтея Уайлдера или Джошуа, которые любой бой могут повернуть в свою пользу одним ударом, но, как и любой 110-килограммовый супертяжеловес, он может ударить.\

Еще меньше интриги будет в поединке кубинца Луиса Ортиса с румыном Кристианом Хаммером. Да, Ортис - возрастной боксер, но преимущество в классе у него очень большое. Единственный шанс Хаммера в этом бою - затянуть Ортиса в «глубокие воды», то есть в поздние раунды, где может проявиться его возраст. Но для того, чтобы утомить Ортиса, Хаммеру нужно будет работать в ринге, и работать много. Ведь если он выйдет просто выживать, как это сделал последний соперник Ортиса Трэвис Кауффманн, то в таком темпе Ортис может без проблем пройти не то что 10, но и все 15 раундов. Хаммер умеет «выживать», как показал его бой с Александром Поветкиным, но поединок с Ортисом - это его шанс заявить о себе в Америке и, наверное, его последний шанс достичь чего-то большего, чем просто статуса крепкого середняка. Поэтому вполне возможно, что Кристиан в бою с Ортисом будет действовать более агрессивно, чем в поединке с Поветкиным, а это значит, что у кубинца, который является, пожалуй, лучшим контрпанчером в современном супертяжелом дивизионе, будут появляться шансы завершить этот бой досрочно.