Эвандер Холифилд нокаутировал хоккеиста (Видео)

Новости спорта: В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ "Каролина Харрикейнз" одержал домашнюю победу над "Сент-Луис Блюз" — 5:2.

"Ураганы" вновь отметились оригинальным празднованием победы. После матча на льду в джерси "Каролины" появился легендарный боксёр Эвандер Холифилд. Он провёл поединок с Джорданом Мартинуком, который закончился шуточным нокаутом игрока с одного удара. Форвард не смог встать, партнёры по команде взяли его за ноги и уволокли со льда.

Видео нового празднования "Каролины" также можно посмотреть в YouTube на канале Sportsnet.

Счёт на седьмой минуте встречи открыл форвард гостей Оскар Сундквист, но до первого перерыва "ураганы" не только отыгрались, но и вышли вперёд. Отличились Джастин Уильямс и Джастин Фолк. Во втором периоде Винс Данн восстановил равновесие, но Себастян Ахо вновь вывел "Каролину" вперёд. Победу хозяев в третьем периоде закрепили голы Джордана Стаала и Андрея Свечникова, поразившего пустые ворота.