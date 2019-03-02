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Усик - Поветкин: стороны еще очень далеки от сделки

Усик - Поветкин: стороны еще очень далеки от сделки
10:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта: Боксеры все еще могут провести бой 18 мая.

Представители абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика и российского супертяжеловеса Александра Поветкина никак не могут найти компромисс по контракту на поединок. Об этом сообщил инсайдер Ring TV, Fox Sports и LA Times Майк Коппинджер в своем Twitter.

«Александр Усик и Александр Поветкин ведут переговоры о бое 18 мая в Чикаго на DAZN, но на данный момент стороны очень далеки от соглашения. Однако, у сторон остается достаточно времени, чтобы согласовать контракт. Усик все еще ждет возможности дебютировать в хэвивейте», - написал Коппинджер.

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Напомним, ранее промоутер Украинский Эдди Хирн заявил, что стороны почти подписали соглашение.

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IBF, Бокс, WBC, WBO, WBA, Новости бокса, Александр Усик.
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