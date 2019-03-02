Усик - Поветкин: стороны еще очень далеки от сделки

Новости спорта: Боксеры все еще могут провести бой 18 мая.

Представители абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика и российского супертяжеловеса Александра Поветкина никак не могут найти компромисс по контракту на поединок. Об этом сообщил инсайдер Ring TV, Fox Sports и LA Times Майк Коппинджер в своем Twitter.

«Александр Усик и Александр Поветкин ведут переговоры о бое 18 мая в Чикаго на DAZN, но на данный момент стороны очень далеки от соглашения. Однако, у сторон остается достаточно времени, чтобы согласовать контракт. Усик все еще ждет возможности дебютировать в хэвивейте», - написал Коппинджер.

Напомним, ранее промоутер Украинский Эдди Хирн заявил, что стороны почти подписали соглашение.