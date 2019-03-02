Руденко - Кабайела: где и когда смотреть бой

Новости спорта: Сегодня Руденко может стать чемпионом Европы в бою против Агиты Кабайелы.

В субботу, 2 марта, украинский супертяж Андрей Руденко (32-3, 20 КО) в Магдебурге, Германия, сразится за пояс чемпиона Европы по версии EBU (European Boxing Union) против местного бойца, обладателя этого пояса Агита Кабайела (18-0, 13 КО). Для немца это будет уже четвертая защита титула.

Смотреть бой в прямом эфире можно будет на телеканале XSPORT в субботу, второго марта. Начало боя - в 21:00.

Свой прошлый поединок Руденко провел в декабре в Броварах, он был запланирован на 8 раундов, но украинец остановил британца Джона Волау (5-4, 2 КО) в третьем – победа техническим нокаутом.

Что касается Кабайела, то немец последний раз выходил в ринг в апреле 2018 года, когда защитил свой пояс в бою против серба Милана Ровчанина (19-2, 13 КО), также добыв победу в третьем раунде.

Среди прошлых соперников Кабайела однозначно выделяется британец Дерек Чисора (29-9, 21 КО), с которым он провел дебютную защиту, выиграв бой решением большинства судей по итогам 12 раундов.