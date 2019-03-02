Владимир Кличко: Я ориентируюсь на решения

Новости спорта: Владимир Кличко рассказал, почему многие люди не могут добиться успеха.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко поделился своим мнением относительно того, почему некоторым людям сложно добиться успеха в жизни.

Как отметил Владимир, такие люди сами усложняют ситуацию. «С годами я заметил, что люди сами создают себе проблемы. Они видят в самой маленькой несправедливости непреодолимые препятствия, а трудностях – кризис существования, - написал Кличко в своей книге «Управление вызовами. Как применять спортивную стратегию в жизни и бизнесе», которая вышла во многих странах мира, в том числе и в Украине. - Я задумался: моя жизнь в сравнению с их действительно легче и более беспроблемна? И пришел к выводу, что совсем нет. Все зависит от подхода. Кто-то слишком много думает о проблемах. У них перед глазами своеобразный конец света – что произойдет в худшем случае. Это пассивный и трусливый способ мышления. Он не дает им возможности действовать.

Я же ориентируюсь на решения. Если я вижу препятствие, то воспринимаю его как спорт. Преодолеть ее – это испытание. «Как можно справиться с ним?, - задаю себе вопрос. – Как можна преодолеть его лучше за других».