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Экс-соперник Кличко: Владимир был слишком хорош для меня

Экс-соперник Кличко: Владимир был слишком хорош для меня
15:45 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта: Джамиль Макклайн вспомнил свой бой против легендарного украинского боксера.

Американский супертяжеловес Джамиль Макклайн несколько раз дравшийся за чемпионский титул по разным версиям, вспомнил свой бой с Владимиром Кличко, заявив, что украинец был слишком хорош для него.

Легендарному украинскому боксеру Макллайн проиграл в декабре 2002 года, когда после 10-го раунда одностороннего боя и нокдауна в 10-й трехминутке, угол американца решил не продолжать поединок. "Лучшим для меня титульным боем стал поединок с Бердом. Я уронил его, доставал сильными ударами, но он был слишком стойким и в итоге довел бой до судейских записок. Я до сих пор думаю, что тот бой мог пройти в другом ключе. Сэмюэла Питера я также упустил с крючка. Кличко был слишком хорош для меня. Он был особенным, и уже тогда было заметно, что парень много добьется в спорте. Поединок с ним был слишком тревожным для меня", - заявил Макклайн.

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Ранее бывший тренер Владимира Кличко Джеймс Али Башир рассказал, что верит в возвращение украинца в ринг и готов работать с ним.

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Бокс, Макклайн, Новости бокса.
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