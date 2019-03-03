Украинец Руденко не смог завоевать титул чемпиона Европы

Новости спорта: 35-летний украинец не смог завоевать титул чемпиона Европы по версии EBU

В Магдебурге состоялся бой за титул чемпиона Европы по версии EBU в супертяжелом весе, в котором непобедимый немец Агит Кабайел защищал титул чемпиона.

Кабайел был безоговорочным фаворитом у букмекеров, которые практически не верили в то, что 26-летний немец может потерять титул. Так и получилось: Кабайел одержал уверенную победу по очкам, хотя и был близок к тому, чтобы нокаутировать Руденко.

Тем не менее, украинец, который ранее никогда не проигрывал досрочно, сумел пройти всю дистанцию. Судьи единогласно отдали победу Кабайелу, который сохранил титул чемпиона Европы в супертяжелом весе. Счет: 116-111, 117-110, 119-108.