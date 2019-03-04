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Ортис готов провести бои против Джошуа и Уайлдера

Ортис готов провести бои против Джошуа и Уайлдера
10:36 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Боксер считает, что способен доставить проблемы топ-соперникам.

39-летний Луис Ортис, которому в конце месяца исполнится 40 лет, победил Кристиана Хаммера и ждет возможности сразиться с топ-боксерами супертяжелого дивизиона.

«Бой прошел не так, как я ожидал, но мне удалось справиться. Я действовал в нужном ритме, в нужный момент поднимал темп. Мне уже 40 лет, но я еще в форме».

«Пусть боксеры супертяжелого веса знают это. Я готов к поединкам с Деонтеем Уайлдером, Энтони Джошуа».

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«Не разочарован тем, что не нокаутировал соперника. Так я смог всем показать, свои навыки», - сказал Ортис.

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Одно время боксера называли потенциальным соперником для Александра Усика.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Луис Ортис.
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