Ортис готов провести бои против Джошуа и Уайлдера

Новости спорта: Боксер считает, что способен доставить проблемы топ-соперникам.

39-летний Луис Ортис, которому в конце месяца исполнится 40 лет, победил Кристиана Хаммера и ждет возможности сразиться с топ-боксерами супертяжелого дивизиона.

«Бой прошел не так, как я ожидал, но мне удалось справиться. Я действовал в нужном ритме, в нужный момент поднимал темп. Мне уже 40 лет, но я еще в форме».

«Пусть боксеры супертяжелого веса знают это. Я готов к поединкам с Деонтеем Уайлдером, Энтони Джошуа».

«Не разочарован тем, что не нокаутировал соперника. Так я смог всем показать, свои навыки», - сказал Ортис.

Одно время боксера называли потенциальным соперником для Александра Усика.