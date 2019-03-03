Известный украинский боксер может перейти в ММА

Новости спорта: Боксер Денис Беринчик может сменить ринг на октагон.

Украинский боксер Денис Беринчик (10-0, 7 КО) в будущем заинтересован в переходе из бокса в MMA, о чем заявил вице-президент международной лиги WWFC Денис Перч.

«С Денисом мы действительно разговаривали на эту тему [перехода в ММА], и он очень заинтересован. Дело в том, что сейчас на кону у него титульные поединки, сейчас он будет драться с парнем из ТОП-15. Беринчик движется к первой строчке мирового рейтинга и если ничего не помешает его планам, то, скорее всего, пока он еще будет боксировать в ближайшие пару лет», — сказал Перч на канале Povesti в Youtube.

Представитель World Warriors Fighting Championship заявил о планах Беринчика драться с Ломаченко, однако низкая вероятность такого боя как раз и может стать причиной для перехода боксера в MMA.

«У него есть вершина карьеры и некоторые факторы, которые будут мешать ему стать суперчемпионом как Василий Ломаченко. Денис не против поединка с Ломаченко, разумеется, но мы все понимаем, какие у кого шансы, и, возможно, на этой ноте и удастся затащить Дениса в октагон».

Также Денис Перч напомнил про желание лиги переманить к себе борца Жана Беленюка. По словам представителя WWFC, это будет возможно после Олимпиады в Токио.

«Что касается Беленюка, то его ближайшая цель — это Олимпиада. Очень серьезно воспринимаю его намерения перейти в ММА и держусь за эти слова. Буду пытаться его уговаривать после Олимпиады. Очень много борцов, которых Жан знает, выступают у нас в промоушне, тот же Матяж, Белых, которые пришли после борьбы. У них неплохо получается. Беленюк вообще талантливый спортсмен, поэтому, думаю, он быстрее бы обучался и показывал хорошие результаты».

На ближайший турнир WWFC в Киеве может приехать ирландский боец Конор Макгрегор, чтобы поддержать своих друзей.

Денис Беринчик в 2019 году должен провести от 2 до 4 поединков, а следующим его выходом на ринг станет ивент от K2 Promotions в апреле.