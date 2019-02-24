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Беленюк: Готов представить Украину на Евровидении

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Беленюк: Готов представить Украину на Евровидении
20:52 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф

Новости спорта: Серебряный призер Олимпийских игр-2016 в греко-римской борьбе Жан Беленюк прокомментировал национальный отбор на Евровидение.

Серебряный призер Олимпийских игр-2016 в греко-римской борьбе Жан Беленюк прокомментировал национальный отбор на Евровидение.

«Готов представить Украину на Евровидении.

1. Гастролей в России не имею.

2. Признаю Крым украинским.

3. Родственников в Крыму нет, не был там с марта 2014-го.

4. Паспорт на руках один – гражданина Украины.

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Петь не умею, но, судя по финалу национального отбора, это сейчас не главное», – написал Беленюк в истории в инстаграме

Напомним,Певица MARUV представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле.

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Евровидение 2019, MARUV, Жен Беленюк.
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