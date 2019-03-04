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"Точной информации нет": Поветкин - о возможном бое против Усика

"Точной информации нет": Поветкин - о возможном бое против Усика
13:40 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Россиянин не охотно говорит о поединке против украинца.

Российский боксер Александр Поветкин впервые прокомментировал информацию о возможном бое против Александра Усика.

«Могу сказать, что на сегодняшний момент точной информации, будет ли этот бой, пока нет. Что касается подготовки, то у меня был период восстановления и сейчас я начинаю плотно тренироваться», — цитирует Поветкина riakursk.ru.

Сообщалось, что на данный момент украинский боец далек от договоренности о поединке с Поветкиным, из-за чего одним из вариантов и может выступить камерунец Такам.

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Сам Поветкин заявлял, что хотел бы видеть в качестве своего оппонента Диллиана Уайта, однако у британца на первые месяцы лета запланирован поединок против Доминика Бризила.

В последнем поединке Александр Усик победил нокаутом Тони Беллью и защитил все свои титулы.

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Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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