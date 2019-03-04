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Кличко и Ломаченко могут стать "Боксерами десятилетия"

Кличко и Ломаченко могут стать "Боксерами десятилетия"
16:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Instagram

Новости спорта: Владимир Кличко и Василий Ломаченко претендуют на звание "Боксер десятилетия".

Два авторитетных специализированных портала BoxingScene и Sporting News включили украинских боксеров Владимира Кличко и Василия Ломаченко в число кандидатов на звание "Боксер десятилетия".

Помимо украинцев, в списке номинантов, в частности, присутствуют Геннадий Головкин из Казахстана, американцы Андре Уорд и Флойд Мейвезер, филиппинец Мэнни Пакьяо, сообщает Klitschko-brothers.com.

"В период с 2010-го по 2017 годы Владимир Кличко провел 13 боев, одержав 11 побед (семь - досрочных). Среди его лучших побед издания называют поединки с Сэмом Питером, Дэвидом Хэем, Тони Томпсоном, Александром Поветкиным и Кубратом Пулевым.

"Победа Владимира над Брайантом Дженингсом в апреле 2015-го стала для украинца 22-й кряду за последние 11 лет – невероятный результат для супертяжелого дивизиона. В 39-летнем возрасте он проиграл Тайсону Фьюри, но в 41 выглядел отлично в бою против Энтони Джошуа", - объяснили свой выбор составители рейтинга.

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О Ломаченко, вошедшего в число претендентов благодаря победам над Николасом Уолтерсом, Гильермо Ригондо, Хорхе Линаресом и Гари Расселом, составители рейтинга пишут: "Украинец с самого начала продемонстрировал, что не намерен бороться с второсортными противниками. Он бросил вызов суровому ветерану Орландо Салидо на вакантный титул в 2014 году в своем втором профессиональном бою, проиграв раздельным решением судей во многом из-за грязной тактики соперника. Это поражение остается единственным в его послужном списке".

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Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко.
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