Известный боец ММА Мирко Крокоп пережил инсульт

Новости спорта: Легендарный хорватский боец смешанных боевых искусств Мирко Крокоп объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем.

"У меня был инсульт, кровотечение в мозгу, и я вышел из больницы сегодня. Я хотел приехать в студию, чтобы показать людям, что со мной все в порядке.

Я испытывал проблемы с шеей, которая болела два-три месяца. Прошел магнитно-резонансную томография, но она показала, что все хорошо. Я не смогу тренироваться в течение следующих трех месяцев, какие бы тренировки это ни были. Еще один инсульт стал бы для меня смертельным.

Я больше никогда не выйду на ринг, я не могу позволить кому-либо ударить меня. Через три месяца у меня повторное обследование, после этого снова буду тренироваться, боксировать груши, но никаких боев. Это конец, но такова жизнь", - сказал Крокоп.

Мирко провел 51 бой в ММА, одержав в них 38 побед (27 из них нокаутом) при двух ничьих и 11 поражениях.