Скачать
Понедельник, 04.03.2019
Ракицкий не попал в состав сборной Украины
Ракицкий не попал в состав сборной Украины
Кличко и Ломаченко могут стать "Боксерами десятилетия"
Кличко и Ломаченко могут стать "Боксерами десятилетия"
Биатлон: расписание гонок чемпионата мира 2019 в Эстерсунде
Биатлон: расписание гонок чемпионата мира 2019 в Эстерсунде
WWFC 14 в Киеве: результаты поединков
WWFC 14 в Киеве: результаты поединков

Названы дата и место следующего боя Диллиана Уайта

Названы дата и место следующего боя Диллиана Уайта
22:42 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Эдди Хирн назвал дату и место проведения следующего боя Уайта.

Промоутер британского боксера Диллиана Уайта Эдди Хирн сообщил журналистам, когда и где его клиент намерен провести свой следующий поединок.

"Диллиан проведет бой 13 июля. Эта дата запланирована для поединка в Лондоне. Я хочу надеяться, что его соперником станет Бризил. Диллиан очень хочет провести такой бой.

Мы не будем расстраиваться, если не получится организовать этот поединок. Бризил активно общается с Диллианом Уайтом, и, вероятнее всего, их бой состоится. Но Диллиан может провести бой в июле, и уже потом сразиться с победителем пары Уайлдер - Бризил", - приводит слова Хирна BoxingNews24.

Также промоутер сообщил, что в андеркарте поединка Уайта 13-го июля он хочет провести бой британца Дерека Чисоры с новозеландцем Джозефом Паркером.

Кличко и Ломаченко могут стать "Боксерами десятилетия"

Ранее WBC принял решение, что Диллиан Уайт и Доминик Бризил разыграют в очном противостоянии звание "временного" чемпиона в супертяжелом весе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Эдди Хирн, Диллиан Уайт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 WWFC 14 в Киеве: результаты поединков
02 Цыганык: Луческу сорвал переход Салаха в Шахтер
03 УПЛ: Львов обыграл Карпаты, Александрия отыгралась у Мариуполя
04 Жан Беленюк вышел в гексагон на WWFC 14 в Киеве
05 Бех-Романчук принесла Украине третью медаль на чемпионате Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь