Названы дата и место следующего боя Диллиана Уайта

Новости спорта: Эдди Хирн назвал дату и место проведения следующего боя Уайта.

Промоутер британского боксера Диллиана Уайта Эдди Хирн сообщил журналистам, когда и где его клиент намерен провести свой следующий поединок.

"Диллиан проведет бой 13 июля. Эта дата запланирована для поединка в Лондоне. Я хочу надеяться, что его соперником станет Бризил. Диллиан очень хочет провести такой бой.

Мы не будем расстраиваться, если не получится организовать этот поединок. Бризил активно общается с Диллианом Уайтом, и, вероятнее всего, их бой состоится. Но Диллиан может провести бой в июле, и уже потом сразиться с победителем пары Уайлдер - Бризил", - приводит слова Хирна BoxingNews24.

Также промоутер сообщил, что в андеркарте поединка Уайта 13-го июля он хочет провести бой британца Дерека Чисоры с новозеландцем Джозефом Паркером.

Ранее WBC принял решение, что Диллиан Уайт и Доминик Бризил разыграют в очном противостоянии звание "временного" чемпиона в супертяжелом весе.