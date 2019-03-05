Скачать
Вторник, 05.03.2019
Ракицкий не попал в состав сборной Украины
Ракицкий не попал в состав сборной Украины
Хирн оценил перспективы Усика в хевивейте
Хирн оценил перспективы Усика в хевивейте
Лучшие теннисистки Украины сыграют на престижном турнире WTA в США
Лучшие теннисистки Украины сыграют на престижном турнире WTA в США
WWFC 14 в Киеве: результаты поединков
WWFC 14 в Киеве: результаты поединков

Сауль Альварес рассказал о своих целях и планах на 2019 год

Сауль Альварес рассказал о своих целях и планах на 2019 год
10:24 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Мексиканский чемпион Сауль Альварес намерен провести 3 боя в 2019 году.

Действующий обладатель титулов WBC и WBA в среднем весе мексиканец Сауль Альварес (50-1-2, 34 КО) намерен провести сразу три поединка в 2019 году, чего не делал с 2011 года. По словам бойца, первые два боя состоятся в мае сентябре, а дальше все будет зависеть от состояния здоровья.

«Цель — май и сентябрь. Судьба третьего боя будет зависеть от того, как я себя буду чувствовать после второго поединка. Если все пойдет хорошо, то буду драться трижды в этом году», — сказал Альварес Boxingscene.com.

Также мексиканец не исключает, что один из его следующих поединков вновь пройдет против казахстанского боксера Геннадия Головкина, с которым он уже сражался дважды.

«У нас есть возможность, а значит это может произойти. Мы открыты. Почему бы не провести третий бой, раз мы уже провели два отличных поединка? Но даже если это не получится сделать, то ничего страшного, ведь мы продолжаем писать свою историю, проводя лучшие бои».

Хирн оценил перспективы Усика в хевивейте

Следующий поединок Сауль проведет 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Его соперником будет чемпион IBF в среднем весе Дэниел Джейкобс.

Способствовать проведению боя между Альваресом и Головкиным может подписание контракта казаха со стриминговой платформой DAZN, контракт с которой есть также и у мексиканца. Вторым поединком Геннадия после подписания соглашения может стать как раз бой против Сауля.

Первый бой между Альваресом и Головкиным состоялся в сентябре 2017 года и завершился вничью, а реванш остался за Саулем, который победил по очкам в сентябре прошлого года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, WBC, Сауль Альварес, WBA, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сборная Украины: расписание матчей на 2019 год
02 Ракицкий не попал в состав сборной Украины
03 Биатлон: расписание гонок чемпионата мира 2019 в Эстерсунде
04 Леоненко назвал главную проблему Шахтера
05 Форвард Динамо Соль ляжет под нож
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь