Сауль Альварес рассказал о своих целях и планах на 2019 год

Новости спорта: Мексиканский чемпион Сауль Альварес намерен провести 3 боя в 2019 году.

Действующий обладатель титулов WBC и WBA в среднем весе мексиканец Сауль Альварес (50-1-2, 34 КО) намерен провести сразу три поединка в 2019 году, чего не делал с 2011 года. По словам бойца, первые два боя состоятся в мае сентябре, а дальше все будет зависеть от состояния здоровья.

«Цель — май и сентябрь. Судьба третьего боя будет зависеть от того, как я себя буду чувствовать после второго поединка. Если все пойдет хорошо, то буду драться трижды в этом году», — сказал Альварес Boxingscene.com.

Также мексиканец не исключает, что один из его следующих поединков вновь пройдет против казахстанского боксера Геннадия Головкина, с которым он уже сражался дважды.

«У нас есть возможность, а значит это может произойти. Мы открыты. Почему бы не провести третий бой, раз мы уже провели два отличных поединка? Но даже если это не получится сделать, то ничего страшного, ведь мы продолжаем писать свою историю, проводя лучшие бои».

Следующий поединок Сауль проведет 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Его соперником будет чемпион IBF в среднем весе Дэниел Джейкобс.

Способствовать проведению боя между Альваресом и Головкиным может подписание контракта казаха со стриминговой платформой DAZN, контракт с которой есть также и у мексиканца. Вторым поединком Геннадия после подписания соглашения может стать как раз бой против Сауля.

Первый бой между Альваресом и Головкиным состоялся в сентябре 2017 года и завершился вничью, а реванш остался за Саулем, который победил по очкам в сентябре прошлого года.