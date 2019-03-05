Хирн оценил перспективы Усика в хевивейте

Новости спорта: Именитый промоутер Эдди Хирн считает, что Александр Усик станет мегазвездой в хевивейте.

Один из промоутеров абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика, а также глава Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что его подопечный будет одним из лучших в супертяжелом весе.

Британский менеджер также высказался насчет даты боя, которую он анонсировал ранее.

"Возможно, люди посчитают, что это лучшее время, чтобы сразиться с ним. А может после 18 мая никто не захочет с ним биться. Увидим, но я думаю, Усик будет мегазвездой в хевивейте", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Поветкин и Усик могут провести поединок в конце года.