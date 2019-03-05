Экс-соперник Усика Гассиев намерен подписать контракт с DAZN

Новости спорта: DAZN начал активно привлекать именитых боксеров.

Российский боксер и экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев вскоре может подписать контракт со стриминговой платформой DAZN, сообщает инсайдер Майк Коппинджер.

По информации источника, соглашение россиянина может быть подписано на многолетней основе. На данный момент продолжаются переговоры.

Если стороны все таки договорятся о соглашении, то Гассиев может перейти из первого тяжелого в тяжелый вес.

Последним поединком россиянина стал проигрыш в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против украинца Александра Усика, в результате которого он потерял свои чемпионские пояса. Бой состоялся в июле прошлого года.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщал, что он предпримет все возможное для реванша Гассиева против Усика.