Владимиру Кличко дают миллиард за возвращение в ринг

Новости спорта: Владимиру Кличко предложили 40 млн долларов за возвращение на ринг.

Стриминговая платформа DAZN предложила Владимиру Кличко контракт в размере 40 млн долларов (около 1 миллиарда гривен) за возвращение на ринг. Об этом сообщает Sport Arena.

По контракту Кличко должен провести три поединка. Первый бой - в Германии против соперника, который входит в топ-10 мирового рейтинга. Второй и третий - в Лондоне на стадионе «Уэмбли» с англичанами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Кроме гарантированных 40 млн по контракту, Кличко будет получать процент отчислений с доходов на телеправа во втором и третьем поединке.

При этом в контракте есть пункт, согласно которому следующий бой состоится в случае победы в предыдущем.

Если с Владимиром Кличко получится договориться, DAZN проведет переговоры с ESPN по трансляции поединка против Тайсона Фьюри.

Известно также, что все три боя могут провести уже в 2019 году - в мае, сентябре и декабре. Если Кличко победит во всех трех, ему предложат стать Амбассадор компании DAZN.