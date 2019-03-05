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Владимиру Кличко дают миллиард за возвращение в ринг

Владимиру Кличко дают миллиард за возвращение в ринг
14:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Владимиру Кличко предложили 40 млн долларов за возвращение на ринг.

Стриминговая платформа DAZN предложила Владимиру Кличко контракт в размере 40 млн долларов (около 1 миллиарда гривен) за возвращение на ринг. Об этом сообщает Sport Arena.

По контракту Кличко должен провести три поединка. Первый бой - в Германии против соперника, который входит в топ-10 мирового рейтинга. Второй и третий - в Лондоне на стадионе «Уэмбли» с англичанами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Кроме гарантированных 40 млн по контракту, Кличко будет получать процент отчислений с доходов на телеправа во втором и третьем поединке.

При этом в контракте есть пункт, согласно которому следующий бой состоится в случае победы в предыдущем.

Если с Владимиром Кличко получится договориться, DAZN проведет переговоры с ESPN по трансляции поединка против Тайсона Фьюри.

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Известно также, что все три боя могут провести уже в 2019 году - в мае, сентябре и декабре. Если Кличко победит во всех трех, ему предложат стать Амбассадор компании DAZN.

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Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса.
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