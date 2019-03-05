Владимиру Кличко дают миллиард за возвращение в ринг

Стриминговая платформа DAZN предложила Владимиру Кличко контракт в размере 40 млн долларов (около 1 миллиарда гривен) за возвращение на ринг. Об этом сообщает Sport Arena.
По контракту Кличко должен провести три поединка. Первый бой - в Германии против соперника, который входит в топ-10 мирового рейтинга. Второй и третий - в Лондоне на стадионе «Уэмбли» с англичанами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.
Кроме гарантированных 40 млн по контракту, Кличко будет получать процент отчислений с доходов на телеправа во втором и третьем поединке.
При этом в контракте есть пункт, согласно которому следующий бой состоится в случае победы в предыдущем.
Если с Владимиром Кличко получится договориться, DAZN проведет переговоры с ESPN по трансляции поединка против Тайсона Фьюри.
Известно также, что все три боя могут провести уже в 2019 году - в мае, сентябре и декабре. Если Кличко победит во всех трех, ему предложат стать Амбассадор компании DAZN.