Владимир Кличко вошел в топ-5 лучших боксеров десятилетия

Новости спорта: Украинец конкурирует с Флойдом Мейвезером за звание лучшего боксера планеты 2010–2019.

Знаменитый украинский супертяжеловес Владимир Кличко вошел в число пяти лучших боксеров десятилетия по версии издания Sporting News.

Издание определило пятерку спортсменов, которые будут претендовать на звание лучшего боксера десятилетия 2010–2019. Обладателя этой награды определит Ассоциация журналистов Америки, пишущих о боксе (BWAA).

В пятерку главных фаворитов Sporting News вошли (указан рекорд бойцов за десятилетие):

Владимир Кличко (11–2, 7 КО)

Андре Уорд (11–0, 3 КО)

Флойд Мейвезер (10–0, 2 КО)

Сауль Альварес (22–1–1, 13 КО)

Геннадий Головкин (20–1–1, 19 КО)

Издание отмечает высокий класс Василия Ломаченко, Теренса Кроуфорда, Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера, но считает, что их уровень не позволяет претендовать на звание лучших боксеров десятилетия. Победителем предыдущего десятилетия 2000–2009 был филиппинец Мэнни Пакьяо.