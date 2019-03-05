Скачать
Вторник, 05.03.2019
Реал - Аякс: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Реал - Аякс: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Владимир Кличко вошел в топ-5 лучших боксеров десятилетия
Владимир Кличко вошел в топ-5 лучших боксеров десятилетия
Результаты жеребьевки второго этапа УПЛ
Результаты жеребьевки второго этапа УПЛ
Боруссия - Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча
Боруссия - Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча

Потенциальный соперник Ломаченко может сесть за решетку

Потенциальный соперник Ломаченко может сесть за решетку
20:59 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Полиция выдала ордер на арест Джервонты Дэвиса.

Чемпион мира по версии WBA в полулегком весе Джервонта Дэвис разыскивается полицией американского штата Вирджиния за нападение на человека.

Как сообщает TMZ, боксер поссорился с одним из посетителей торгового центра и напал на него. После приезда полиции Джервонта нецензурно выражался в адрес стражей правопорядка. По неофициальной информации, полулегковес применил во время потасовки физическую силу.

В связи с разбирательством вокруг инцидента правоохранительные органы штата выдали ордер на арест спортсмена.

Дэвису грозит тюремное заключение сроком на год и штраф в размере 2,5 тысяч долларов.

Это не первый раз, когда Дэвис ввязался в конфликт с полицейскими. К моменту этого инцидента на Дэвиса уже было открыто дело за драку на улице в Вашингтоне.

Владимиру Кличко дают миллиард за возвращение в ринг

Ранее тренер Дэвиса допустил бой с Ломаченко в конце года, однако промоутер украинца Боб Арум заявил, что о таком поединке можно забыть.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Бокс новости, Джервонта Дэвис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Реакция соцсетей на решения Шевченко по Ракицкому
02 Биатлон: расписание гонок чемпионата мира 2019 в Эстерсунде
03 Сборная Украины: расписание матчей на 2019 год
04 Хирн оценил перспективы Усика в хевивейте
05 Ракицкий не попал в состав сборной Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь