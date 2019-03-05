Потенциальный соперник Ломаченко может сесть за решетку

Новости спорта: Полиция выдала ордер на арест Джервонты Дэвиса.

Чемпион мира по версии WBA в полулегком весе Джервонта Дэвис разыскивается полицией американского штата Вирджиния за нападение на человека.

Как сообщает TMZ, боксер поссорился с одним из посетителей торгового центра и напал на него. После приезда полиции Джервонта нецензурно выражался в адрес стражей правопорядка. По неофициальной информации, полулегковес применил во время потасовки физическую силу.

В связи с разбирательством вокруг инцидента правоохранительные органы штата выдали ордер на арест спортсмена.

Дэвису грозит тюремное заключение сроком на год и штраф в размере 2,5 тысяч долларов.

Это не первый раз, когда Дэвис ввязался в конфликт с полицейскими. К моменту этого инцидента на Дэвиса уже было открыто дело за драку на улице в Вашингтоне.

Ранее тренер Дэвиса допустил бой с Ломаченко в конце года, однако промоутер украинца Боб Арум заявил, что о таком поединке можно забыть.