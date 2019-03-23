Дон Кинг просит руководство Казахстана профинансировать бой Шуменова

Новости спорта: Дон Кинг выиграл промоутерские торги на право провести поединок между Бейбутом Шуменовым и Арсеном Гуламиряном.

Промоутер Дон Кинг выиграл промоутерские торги на право провести поединок между регулярным чемпионом WBA в тяжёлом весе казахстанцем Бейбутом Шуменовым и претендентом Арсеном Гуламиряном из Франции. Теперь Кинг надеется убедить власти Казахастана профинансировать следующий бой Шуменова на его родине.

"Я взволнован тем, что у Шуменова есть отличная возможность провести защиту титула в Казахстане. Я хотел бы встретиться как с уходящим, так и с новым президентом страны. Рассчитываю на то, что Don King Productions представит болельщикам очередной крутой вечер бокса. Этот вечер не забудут ни в Казахстане, ни в США", — цитирует Дона Кинга Boxingtalk.

В июле прошлого года 35-летний Шуменов победил турецкого боксёра Хизни Алтункайя и завоевал вакантный титул WBA Regular.