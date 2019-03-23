Назван следующий соперник Тайсона Фьюри

Новости спорта: Следующим соперником бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Тайсона Фьюри станет Том Шварц.

Отмечается, что официально этот поединок будет анонсирован в ближайшую субботу во время боксёрского шоу промоутерской компании Top Rank в Калифорнии, сообщает ESPN Deportes.

По различным сводкам следующий бой Фьюри пройдёт 15 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Предстоящий поединок станет для британского боксёра первым по сопромоутерскому контракту с Бобом Арумом и ESPN. На счету Тайсона 27 побед (19 нокаутов) и 1 ничья.

Шварц одержал победы во всех 24 боях, нокаутировав пятерых соперников из шести последних. Немецкий супертяж провёл всего один матч за пределами Германии.