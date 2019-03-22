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Арум раскритиковал Майки Гарсию за бой против Спенса

Арум раскритиковал Майки Гарсию за бой против Спенса
12:53 Пт, 22 Март 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Арум заявил, что потенциальный поединок Ломаченко - Гарсия утратил свою цену.

Промоутер украинского чемпиона в легком весе Василия Ломаченко, Боб Арум, заявил, что потенциальный поединок украинца против американца Майки Гарсии утратил свою ценность. Слова Арума передает инсайдер Майк Коппинджер.

"Во время ланча с Бобом Арумом в Беверли-Хиллз он заявил, что бой между Ломаченко и Гарсией потерял свою ценность после последнего выступления американца против Спенса. Он назвал его "дворняжкой" за такое слабое выступление", - написал Коппинджер.

Напомним, что в мае 2016 года британский боксер Амир Хан поднялся в первый средний вес для поединка против звездного мексиканца Сауля Альвареса и проиграл брутальным нокаутом в шестом раунде.

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Бокс, Боб Арум, Новости бокса, Василий Ломаченко, Майки Гарсия.
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