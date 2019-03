Арум раскритиковал Майки Гарсию за бой против Спенса

Промоутер украинского чемпиона в легком весе Василия Ломаченко, Боб Арум, заявил, что потенциальный поединок украинца против американца Майки Гарсии утратил свою ценность. Слова Арума передает инсайдер Майк Коппинджер.

"Во время ланча с Бобом Арумом в Беверли-Хиллз он заявил, что бой между Ломаченко и Гарсией потерял свою ценность после последнего выступления американца против Спенса. Он назвал его "дворняжкой" за такое слабое выступление", - написал Коппинджер.

At lunch with Bob Arum in Beverly Hills, he says a fight between Vasiliy Lomachenko and Mikey Garcia has lost its value after the latter’s performance vs. Errol Spence. Called Mikey a “mutt” for what he perceived as a weak effort