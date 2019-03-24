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Арум рассказал, когда состоится реванш Уайлдера и Фьюри

Арум рассказал, когда состоится реванш Уайлдера и Фьюри
01:26 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Промоутер Боб Арум заявил, что реванш Фьюри и Уайлдера может состояться в феврале следующего года

Новый промоутер бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри Боб Арум сообщил, что реванш между его клиентом и Деонтеем Уайлдером не стоит ожидать в нынешнем году.

По словам Арума, ближайшая реальная дата их поединка — февраль следующего года.

«Если Фьюри выиграет ближайший поединок, у него будет еще один бой в Соединенных Штатах. Потом уже, надеемся, в феврале следующего года он встретится с Уайлдером» — заявил Арум в комментарии порталу World Boxing News.

«Идея заключается в том, чтобы Уайлдер дважды дрался на их платформе, после чего можно будет задуматься о PPV. Может, и к лучшему, что он работает с сетью. Возможно, они захотят разделить дистрибьюцию с ESPN, раньше мы уже делали подобное».

Бой Усика могут перенести

В ближайшем бою Фьюри встретится в ринге с немцем Томом Шварцем (24-0, 16 КО). По словам Арума, для британца они специально подбирали еще не побежденного оппонента.

Ранее Фьюри подписал многолетний контракт с промоутерской компанией Боба Арума Top Rank Promotions. Сделка предусматривает минимум два боя «цыганского короля» в год, которые будут транслировать на ESPN в Соединенных Штатах.

В то же время у Уайлдера подписан контракт с телеканалом Showtime, что ставило под угрозу проведение рематча с Фьюри. Ранее торги по бою между боксерами были перенесены.

Уайлдер и Фьюри дрались в начале декабря минувшего года. Их поединок, в ходе которого Фьюри был дважды отправлен в нокдаун, закончился ничьей по решению судей, что позволило Уайлдеру сохранить титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Боб Арум, Новости бокса.
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