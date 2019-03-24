Фьюри рассказал, кто станет его следующим соперником

Новости спорта: 22 марта из источников стало известно, что экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри проведет следующий поединок с немецким боксёром Томом Шварцом.

Теперь же эта информация получила подтверждение, ожиданиями от поединка поделился сам Фьюри.

"Я в форме, готов и не могу дождаться боя. Шварц непобеждённый боксёр, он молод и полон амбиций. Что касается места проведения встречи, то когда я был маленьким, я, как и все, мечтал взорвать американскую индустрию бокса. Я вернусь туда и меня увидит множество зрителей. Сейчас я должен позаботиться о бое со Шварцом, а Уайлдер должен справиться с Бризилом. После этого мы будем готовы к повторной встрече", — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Встреча Тайсона Фьюри и Тома Шварца состоится 15 июня в Лас-Вегасе.